GSI Creos: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

GSI Creos hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59,00 JPY gegenüber 38,28 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,62 Prozent zurück. Hier wurden 46,33 Milliarden JPY gegenüber 46,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at