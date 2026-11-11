GSI Group präsentierte Quartalsergebnisse

GSI Group hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 305,0 Millionen USD gegenüber 247,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at