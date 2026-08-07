GSI Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GSI Group hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 265,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GSI Group einen Umsatz von 241,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at