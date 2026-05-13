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13.05.2026 06:31:29
GSI Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GSI Group hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GSI Group ein EPS von 0,590 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 257,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GSI Group 233,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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