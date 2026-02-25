GSI Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GSI Group äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,46 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 258,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,47 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GSI Group 980,60 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 949,25 Millionen USD erwirtschaftet worden.

