GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
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17.11.2026 06:02:26
GSK: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, GSK (NYSE:GSK) reconfirmed its full-year 2026 guidance as sales grew 5% to GBP 8.9 billion. This commercial trajectory shows how effectively the drugmaker transitions from legacy primary-care treatments toward high-margin specialty therapies. Three things management said stand out.
The drugmaker is accelerating its research and development (R&D) pipeline to generate long-term organic growth. It has initiated 18 phase 3 clinical trials in 2026 and expects to reach 22 by the end of the year.
Specialty medicines, including long-acting human immunodeficiency virus (HIV) treatments, grew 15% in the third quarter. These higher-margin therapies offset broader price pressures across the inhaler market.
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