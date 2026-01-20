GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
|
20.01.2026 08:00:00
GSK, Pfizer and Shionogi agree on changes to ViiV Healthcare shareholding
Following Pfizer’s exit, Shionogi’s holding increases to 21.7%, with GSK maintaining 78.3% majority share.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
