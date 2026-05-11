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WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044

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China-Deal 11.05.2026 16:19:00

GSK-Aktie etwas fester: Deal in China stützt Anlegerfantasie

GSK-Aktie etwas fester: Deal in China stützt Anlegerfantasie

GSK kooperiert mit Sino Biopharmaceutical, um die Markteinführung für sein Hepatitis-B-Medikament Bepirovirsen in China zu beschleunigen.

Eine jetzt geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass GSK dazu Bepirovirsen für zunächst 5,5 Jahre an die SBP-Tochtergesellschaft Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group (CTTQ) verkaufen wird, wie der britische Pharmakonzern am Montag mitteilte. GSK erhält überdies die Option, bestimmte frühe Arzneimittelkandidaten des chinesischen Unternehmens auf potenzielle Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen.

CTTQ wird laut Mitteilung für Import, Distribution, Zugang zu Krankenhäusern und Werbemaßnahmen für Bepirovirsen in China verantwortlich sein. GSK wird die Umsätze mit an CTTQ geliefertem Bepirovirsen verbuchen und bleibt auch Inhaber der Marktzulassung für das Medikament.

GSK könne so die kommerzielle Präsenz von CTTQ im Bereich Hepatitis B in China nutzen und dem Medikament beim Marktstart Zugang zu mehr als 5.000 medizinischen Zentren verschaffen.

Die britische Pharma-Gruppe erhielt 2021 in China den Status einer bahnbrechenden Therapie für Bepirovirsen. Das Mittel wurde im April in China zur vorrangigen Prüfung zugelassen.

An der London Stock Exchange gewinnt die GSK-Aktie am Montag zeitweise 1,06 Prozent auf 18,63 Pfund.

DJG/DJN/rio/uxd

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