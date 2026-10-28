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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Restrukturierungskosten 28.10.2026 09:37:38

GSK-Aktie: Schwaches Impfstoffgeschäft belastet, Wachstum dennoch über Erwartungen

GSK-Aktie: Schwaches Impfstoffgeschäft belastet, Wachstum dennoch über Erwartungen

Gute Geschäfte mit Medikamenten gegen Krebs, HIV und Immunerkrankungen haben den Pharmakonzern GSK auch im dritten Quartal weiter angetrieben.

Die Briten verdienten dabei überraschend viel und setzten auch etwas mehr um als erwartet. Konzernchef Luke Miels hält derweil an seinen Jahreszielen fest. Der Erlös stieg im Jahresvergleich um vier Prozent auf fast 8,9 Milliarden britische Pfund (rund 10,6 Mrd Euro), wie GSK am Mittwoch in London mitteilte. Währungsbereinigt entsprach dies einem Zuwachs von fünf Prozent.

"GSK hat ein weiteres starkes Quartal abgeliefert", wurde Unternehmenschef Luke Miels in der Mitteilung zitiert. Der Konzern fokussiere sich weiterhin darauf, seine Forschungspipeline zu beschleunigen. So sei GSK auf gutem Weg, in diesem Jahr insgesamt 22 Studien in die späte Entwicklungsphase zu bringen.

Zu kämpfen hatte das Unternehmen dagegen in dem Quartal mit einer deutlich geringeren Nachfrage nach Impfstoffen. Vor allem der Verkauf der RSV-Impfung Arexvy entwickelte sich schwach. Aber auch das Geschäft mit Influenza-Impfungen lief deutlich schlechter als ein Jahr zuvor. Die Aktie geriet daher zu Handelsbeginn unter Druck und verlor knapp fünf Prozent.

Zwar war das operative Ergebnis wegen Restrukturierungskosten rückläufig, doch kletterte der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich nominal um drei Prozent auf knapp 3,1 Milliarden Pfund. Von Bloomberg befragte Analysten hatten hier weniger auf dem Zettel. GSK begründete den Anstieg unter anderem mit einem günstigeren Produkt- und Regionalmix, aber auch mit höheren Meilensteinzahlungen.

/tav/nas/stk

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

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