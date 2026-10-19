GSK-Aktie stabil: Starke Studienergebnisse mit Lungenkrebsmittel

Bei der Mehrheit der Lungenkrebspatienten in einer globalen frühen klinischen Studie seien die Tumore geschrumpft oder verschwunden, erklärte der britische Pharmakonzern. Das Medikament Risvutatug Rezetecan, kurz Ris-Rez, stammt ursprünglich chinesischen Unternehmen Hansoh Pharmaceutical.

Ris-Rez wurde bei kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium eingesetzt und erreichte eine objektive Ansprechrate von 61 Prozent. Dies ist der Anteil der Patienten, bei denen der Krebs nach der Behandlung schrumpfte oder verschwand.

Die Daten stützen laut GSK eine beschleunigte Entwicklung des Medikaments. Das Unternehmen führt derzeit Spätphasenstudien mit Ris-Rez bei fortgeschrittenen Formen von Lungen- und Prostatakrebs durch und plant zusätzliche Studien in früheren Krankheitsstadien.

In London gewinnt die GSK-Aktie zwischenzeitlich minimale 0,05 Prozent auf 18,64 GBP.

DOW JONES