GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Positive Daten
|
14.09.2026 14:32:00
GSK-Aktie steigt: Krebsmedikament Jideytro mit vielversprechenden Daten
Der britische erklärte, dass neue Daten für Jideytro - eines der Produkte aus der jüngsten, 10,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Nuvalent - Teil des Pakets sein werden, das bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht werden soll, um das Medikament in der Therapielinie nach vorne zu rücken.
In der Studie schrumpften die Tumoren von Patienten mit einer Form des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses nach der Behandlung mit Jideytro oder verschwanden vollständig, so das Unternehmen. Das Medikament erzielte zudem eine bedeutende Ansprechdauer, da sich die Krankheit bei 90 Prozent der Patienten nach einem Jahr nicht verschlechtert hatte.
Die FDA hatte Jideytro im Juli für bereits vorbehandelten, fortgeschrittenen Lungenkrebs mit einer spezifischen Mutation zugelassen. GSK strebt nun die Zulassung für Patienten an, die zuvor noch keine vergleichbare Therapie erhalten haben.
Im Londoner Handel steigt die GSK-Aktie zeitweise um 4,72 Prozent auf 18,54 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)