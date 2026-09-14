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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Positive Daten 14.09.2026 14:32:00

GSK-Aktie steigt: Krebsmedikament Jideytro mit vielversprechenden Daten

GSK-Aktie steigt: Krebsmedikament Jideytro mit vielversprechenden Daten

Der britische Pharmakonzern GSK hat mit seinem Medikament Jideytro in einer klinischen Studie Vorteile für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs nachgewiesen.

Das Ergebnis könnte dem Unternehmen dabei helfen, die Zulassung für das Arzneimittel in einem früheren Behandlungsstadium zu beantragen.

Der britische erklärte, dass neue Daten für Jideytro - eines der Produkte aus der jüngsten, 10,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Nuvalent - Teil des Pakets sein werden, das bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht werden soll, um das Medikament in der Therapielinie nach vorne zu rücken.

In der Studie schrumpften die Tumoren von Patienten mit einer Form des nicht-kleinzelligen Lungenkrebses nach der Behandlung mit Jideytro oder verschwanden vollständig, so das Unternehmen. Das Medikament erzielte zudem eine bedeutende Ansprechdauer, da sich die Krankheit bei 90 Prozent der Patienten nach einem Jahr nicht verschlechtert hatte.

Die FDA hatte Jideytro im Juli für bereits vorbehandelten, fortgeschrittenen Lungenkrebs mit einer spezifischen Mutation zugelassen. GSK strebt nun die Zulassung für Patienten an, die zuvor noch keine vergleichbare Therapie erhalten haben.

Im Londoner Handel steigt die GSK-Aktie zeitweise um 4,72 Prozent auf 18,54 Pfund.

Von Adria Calatayud

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Bildquelle: anyaivanova/shutterstock.com

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