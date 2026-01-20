GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
20.01.2026 11:07:00
GSK announces $2.2 billion deal, targeting once-per-three-month food allergy drug
The growing scourge of food allergies drove U.K. heavyweight GSK to announce a $2.2 billion deal on Tuesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
