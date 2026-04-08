GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940610 / ISIN: US37733W1053
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08.04.2026 08:13:21
GSK Announces Approval Of Exdensur In China
(RTTNews) - GSK plc (GSK, GSK.L) announced that China's National Medical Products Administration has approved Exdensur or depemokimab as an add-on therapy with intranasal corticosteroids for the treatment of adult patients with CRSwNP for whom therapy with systemic corticosteroids and/or surgery do not provide adequate disease control. The approval is based on data from the ANCHOR-1 and ANCHOR-2 phase III trials.
Exdensur has also been approved in the US and China for the treatment of severe asthma, as well as in Japan, the EU, and UK for the treatment of severe asthma and CRSwNP.
At last close, GSK plc shares were trading at 2,097.00 pence, down 2.19%.
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