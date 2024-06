GSK-Antrag auf erweiterte Indikation von Jemperli in EU angenommen

Von Elena Vardon

LONDON (Dow Jones)--Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Antrag von GSK auf Ausweitung des Einsatzes des Medikaments Jemperli in Kombination mit einer Chemotherapie für Erwachsene mit Endometriumkrebs angenommen. Der britische Pharmakonzern teilte mit, dass die Agentur ein formelles Prüfungsverfahren einleiten wird, um eine Empfehlung an die Europäische Kommission abzugeben. Die Zulassung wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 erwartet, fügte es hinzu.

Der Antrag wurde durch positive Daten aus dem ersten Teil der Phase-III-Studie RUBY unterstützt, so das Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2024 02:28 ET (06:28 GMT)