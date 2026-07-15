GlaxoSmithKline Aktie

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WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882

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15.07.2026 15:40:11

GSK completes acquisition of Nuvalent, Inc.

GSK plc today announced completion of its acquisition of Nuvalent, Inc. , a Boston-based clinical-stage biopharmaceutical company.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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