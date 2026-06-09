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09.06.2026 14:00:00
GSK enters agreement to acquire Nuvalent, Inc.
Acquisition expected to be accretive to sales & core operating profit in 2027 & core EPS in 2029 inclusive of synergies and reprioritisationWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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