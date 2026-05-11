GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882
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11.05.2026 14:00:00
GSK enters exclusive collaboration with SBP Group, a market leader in hepatology in China, to accelerate bepirovirsen at launch
Bepirovirsen is a potential first-in-class treatment for chronic hepatitis B, under priority regulatory review in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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