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GlaxoSmithKline Aktie

GlaxoSmithKline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882

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11.05.2026 14:00:00

GSK enters exclusive collaboration with SBP Group, a market leader in hepatology in China, to accelerate bepirovirsen at launch

Bepirovirsen is a potential first-in-class treatment for chronic hepatitis B, under priority regulatory review in ChinaWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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