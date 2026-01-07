GlaxoSmithKline Aktie
WKN: 940610 / ISIN: US37733W1053
|
07.01.2026 08:45:15
GSK: European Commission Approves Shingrix In Prefilled Syringe
(RTTNews) - GSK plc (GSK, GSK.L) announced the European Commission's approval of Shingrix in a prefilled syringe. The current vaccine presentation comprises two vials. The company said the new prefilled syringe simplifies the vaccine administration process for healthcare professionals. The approval is based on data confirming technical comparability between the prefilled syringe and the existing vaccine presentation.
Tony Wood, Chief Scientific Officer, GSK, said: "This new presentation of Shingrix has been designed to improve ease of administration, helping healthcare professionals to provide protection against shingles."
