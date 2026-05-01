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01.05.2026 06:31:29
GSK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GSK hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,43 GBP. Im letzten Jahr hatte GSK einen Gewinn von 0,400 GBP je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat GSK mit einem Umsatz von insgesamt 7,63 Milliarden GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,52 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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