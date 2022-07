GSK hebt nach deutlichem Gewinnanstieg Prognose an

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--GSK hat den Betriebsgewinn und den Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gesteigert und den Ausblick für 2022 angehoben. Der britische Pharmakonzern nach Angaben vom Mittwoch verdiente auf bereinigter operativer Basis 2,01 Milliarden Pfund gegenüber 1,64 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz stieg von 5,84 Milliarden auf 6,93 Milliarden Pfund, was GSK auf starke Leistungen in allen drei Produktgruppen zurückführte. Die Umsätze mit Spezialmedikamenten stiegen im Jahresvergleich um 44 Prozent, während die Umsätze mit Allgemeinmedikamenten um 5 Prozent und die mit Impfstoffen um 9 Prozent zulegten.

Unbereinigt sank der Betriebsgewinn von 1,28 auf 1,08 Milliarden Pfund, was in erster Linie auf höhere Kosten für eine Neubewertung von Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem HIV-Geschäft zurückzuführen ist.

Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 34,7 Pence gegenüber 23 Pence im Vorjahreszeitraum.

GSK hob seinen Ausblick für das Jahr 2022 an und rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und einem bereinigten Betriebsergebnis von 13 bis 15 Prozent, beides bei konstanten Wechselkursen. Die Anhebung spiegelt insbesondere das außergewöhnliche Ergebnis des Gürtelrose-Impfstoff Shingrix im zweiten Quartal wider und daneben die Erwartung, dass dieser im Gesamtjahr ein Rekordwachstum erreichen wird.

Zuvor war das Pharmaunternehmen von einem Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent und einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses von 12 bis 14 Prozent ausgegangen.

Für die zweite Jahreshälfte wird angesichts der hohen Vorjahreszahlen und höheren Forschungs- und Entwicklungskosten mit einem etwas geringeren Wachstum gerechnet.

Der Vorstand hat für das zweite Quartal eine Dividende von 16,25 Pence je Aktie beschlossen und geht für das Gesamtjahr weiterhin von 61,25 Pence Dividende je Aktie aus.

"Verbesserungen in [Forschung und Entwicklung] und in der operativen Leistung sowie eine gestärkte Bilanz nach der Fusion schaffen neue Kapazitäten und Flexibilität für GSK, um in Wachstum und Innovation für Patienten und Aktionäre zu investieren", sagte CEO Emma Walmsley.

