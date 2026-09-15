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Zukauf 15.09.2026 11:14:00

GSK investiert bis zu 750 Millionen Dollar in Therapie gegen Blutkrebs

GSK investiert bis zu 750 Millionen Dollar in Therapie gegen Blutkrebs

GSK übernimmt eine TCE-Therapie von Chimagen. Der Deal könnte bis zu 750 Millionen US-Dollar wert sein und die Onkologie-Pipeline stärken.

GSK hat eine Vereinbarung zum Kauf einer Antikörper-basierten Therapie von dem chinesischen Biotechnologieunternehmen Chimagen Biosciences getroffen. Der Deal habe einen Wert von bis zu 750 Millionen US-Dollar, teilte das in London börsennotierte Pharmaunternehmen mit.

GSK wird die trispezifische T-Zell-Engager-Therapie von Chimagen (TCE) übernehmen und für eine Behandlung des Blutkrebsleidens Multiples Myelom entwickeln.

Das Multiple Myelom gilt als behandelbar, ist aber noch nicht heilbar. Andere TCE-Medikamente haben die Behandlungsoptionen zwar revolutioniert, weisen jedoch laut GSK schwierige Verträglichkeitsprofile auf.

Die TCE-Therapie von Chimagen ist darauf ausgelegt, die Verträglichkeit und Wirksamkeit zu verbessern, indem sie sich an T-Zellen bindet und zugleich zwei tumorassoziierte Antigene ins Visier nimmt, so das Unternehmen. GSK hofft, dass dies einen früheren Einsatz in der Behandlung des Multiplen Myeloms ermöglich wird.

GSK wird eine Vorauszahlung für die weltweiten Rechte am TCE-Programm leisten und will die TCE-Therapie anschließend 2027 in Phase-1-Studien zu bringen.

Chimagen wird zudem erfolgsabhängige Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteinzahlungen erhalten, teilte GSK mit.

Die GSK-Aktie zeigt sich bei 1.855 Pence unbewegt.

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Bildquelle: BEN STANSALL/AFP/Getty Images

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