GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
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09.06.2026 09:37:00
GSK just announced its biggest purchase in eight years to rev up cancer portfolio it had previously wound down
U.K. pharmaceutical giant GSK on Tuesday struck a $10.6 billion deal to buy U.S.-listed biotech company Nuvalent, its biggest acquisition in eight years as it seeks to bolster the cancer portfolio it had previously trimmed.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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