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GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044

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28.07.2026 13:42:25

GSK launches US$2.5 billion savings drive to boost drug pipeline

[LONDON] GSK on Tuesday (Jul 28) launched a £1.9 billion (US$2.52 billion) cost-savings programme to help fund the British drugmaker’s late-stage studies,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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