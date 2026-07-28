GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
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28.07.2026 13:42:25
GSK launches US$2.5 billion savings drive to boost drug pipeline
[LONDON] GSK on Tuesday (Jul 28) launched a £1.9 billion (US$2.52 billion) cost-savings programme to help fund the British drugmaker’s late-stage studies,...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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