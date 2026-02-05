|
05.02.2026 06:31:28
GSK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GSK hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,16 GBP. Im letzten Jahr hatte GSK einen Gewinn von 0,100 GBP je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,62 Milliarden GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,12 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,41 GBP beziffert. Im Vorjahr hatten 0,630 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 32,67 Milliarden GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,38 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.
