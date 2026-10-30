GSK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GSK hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GSK ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GSK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,94 Milliarden USD im Vergleich zu 11,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at