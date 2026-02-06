GSK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GSK hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GSK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,46 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GSK 43,05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 40,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD und einen Umsatz von 43,74 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at