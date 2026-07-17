GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
|Studie
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17.07.2026 16:36:00
GSK stellt die Arbeit an chronischem Husten-Wirkstoff ein - Aktie tiefer
Die Gesamtdaten deuten auf eine begrenzte Wirksamkeit hin, die die Patientenversorgung wahrscheinlich nicht grundlegend verändern werde, so GSK. Daher habe das Unternehmen beschlossen, die weitere Entwicklung von Camlipixant bei therapieresistentem chronischem Husten einzustellen.
Eine Studie in der mittleren klinischen Phase mit demselben Medikament bei Erwachsenen mit Reizdarmsyndrom und Durchfall sowie unterschiedlicher Stuhlgewohnheiten werde fortgesetzt, um die Wirksamkeit und Sicherheit weiter zu bewerten, teilte GSK mit.
Jefferies bestätigt Kaufempfehlung
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten beende eine Gelegenheit mit einem geschätzten Umsatzpotenzial von einer Milliarde US-Dollar, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Im Londoner Handel verliert die GSK-Aktie zeitweise 2,12 Prozent auf 19,15 Pfund.
DOW JONES / dpa-AFX
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