GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Studie 17.07.2026 16:36:00

GSK stellt die Arbeit an chronischem Husten-Wirkstoff ein - Aktie tiefer

GSK stellt die Arbeit an chronischem Husten-Wirkstoff ein - Aktie tiefer

GSK stellt die Entwicklung eines experimentellen Medikaments zur Behandlung von chronischem Husten ein, nachdem das Präparat in einer Studie der klinischen Spätphase das Hauptziel verfehlt hat.

Der britische Pharmakonzern teilte mit, dass das Medikament Camlipixant in zwei Studien uneinheitliche Ergebnisse erzielt habe. In einer Studie wurde das primäre Ziel einer signifikanten Verringerung der Hustenhäufigkeit nach zwölf Wochen Behandlung erreicht, während in einer zweiten Studie dieses Ziel nach 24 Wochen verfehlt wurde.

Die Gesamtdaten deuten auf eine begrenzte Wirksamkeit hin, die die Patientenversorgung wahrscheinlich nicht grundlegend verändern werde, so GSK. Daher habe das Unternehmen beschlossen, die weitere Entwicklung von Camlipixant bei therapieresistentem chronischem Husten einzustellen.

Eine Studie in der mittleren klinischen Phase mit demselben Medikament bei Erwachsenen mit Reizdarmsyndrom und Durchfall sowie unterschiedlicher Stuhlgewohnheiten werde fortgesetzt, um die Wirksamkeit und Sicherheit weiter zu bewerten, teilte GSK mit.

Jefferies bestätigt Kaufempfehlung

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Der Abbruch einer Medikamentenentwicklung gegen chronischen refraktären Husten beende eine Gelegenheit mit einem geschätzten Umsatzpotenzial von einer Milliarde US-Dollar, schrieb Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Im Londoner Handel verliert die GSK-Aktie zeitweise 2,12 Prozent auf 19,15 Pfund.

DOW JONES / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

PayPal-Aktie tiefer: Übernahmeangebot von Stripe trifft wohl auf Widerstand
Erlöse verfehlen Erwartungen, Gewinn zieht an: So reagiert die Netflix-Aktie auf die Bilanz
Amazon unter Druck: Chip-Crash schickt Aktie in den Keller

Bildquelle: IPConcept

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

mehr Nachrichten