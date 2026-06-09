Nuvalen a Aktie
WKN DE: A3CWDU / ISIN: US6707031075
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09.06.2026 04:17:10
GSK to buy cancer biotech Nuvalent for $10.6bn
Deal would rank as one of UK drugmaker’s biggest as biotech M&A activity accelerates this yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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