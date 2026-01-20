Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
20.01.2026 08:48:30
GSK to buy US biotech behind food allergy drug for $2.2bn
Deal values Rapt Therapeutics at $58 a share, nearly double Monday’s Nasdaq closing priceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!