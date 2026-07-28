GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
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28.07.2026 13:27:31
GSK to shut historic Stevenage site and switch research centre to Cambridge
UK drugmaker hopes new Cambridge site will bolster pipelines of medicinesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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