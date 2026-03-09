GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Lizenzvereinbarung
|
09.03.2026 11:58:43
GSK: Verkauf von Arzneikandidat-Rechten - Aktie im Minus
Die Lizenzvereinbarung hat einen Gesamtwert von bis zu 690 Millionen US-Dollar. Zunächst wird GSK bei Abschluss 300 Millionen Dollar erhalten, weitere 100 Millionen Dollar werden nach der Zulassung in den USA fällig, zusätzliche 290 Millionen Dollar bei Erreichen weiterer regulatorischer und umsatzbasierter Ziele. GSK bekommt überdies prozentual zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz des Medikaments.
Im Rahmen der Vereinbarung erhält Alfasigma die Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Linerixibat, so GSK. Linerixibat soll für die Behandlung der cholestatischen Pruritus genutzt werden, einen inneren Juckreiz, der durch eine Lebererkrankung namens primär biliäre Cholangitis verursacht wird.
Das Medikament hat laut GSK den Status eines Orphan-Arzneimittels in den USA, der Europäischen Union und Japan erhalten, der für Medikamente der zur Behandlung seltener Erkrankungen vergeben wird. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird voraussichtlich noch in diesem Monat über einen Zulassungsantrag für Linerixibat entscheiden, noch bevor die Vereinbarung abgeschlossen wird, fügte das Unternehmen hinzu.
Die GSK-Aktie notiert in London zeitweise 0,67 Prozent tiefer bei 20,24 GBP.
DJG/DJN/rio/kla
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
09.03.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.03.26
|Starker Wochentag in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
|
03.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50-Börsianer treten nachmittags Rückzug an (finanzen.at)
|
26.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
25.02.26
|Aktie stärker: GSK stärkt Pipeline mit 35Pharma-Übernahme im Wert von Hunderten Millionen (Dow Jones)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.02.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|23,80
|1,36%
|GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issued
|47,60
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.