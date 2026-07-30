GSK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GSK äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GSK 0,950 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,29 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 10,66 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 11,05 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at