|
30.07.2026 06:31:29
GSK veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
GSK äußerte sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GSK 0,950 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,29 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 10,66 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 11,05 Milliarden USD taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.