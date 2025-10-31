GSK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GSK hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 GBP je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GSK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,55 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,01 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,486 GBP sowie einem Umsatz von 8,32 Milliarden GBP in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at