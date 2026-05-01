GSK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GSK präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 10,28 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GSK 9,47 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at