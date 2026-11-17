Nuvalen a Aktie
WKN DE: A3CWDU / ISIN: US6707031075
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17.11.2026 20:04:49
GSK wins US approval for second lung cancer drug from $10.6bn Nuvalent deal
FTSE 100 group secures US clearance for treatment of tumours that have advanced or proved resistant to previous therapiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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