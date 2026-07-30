GSK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GSK hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 GBP je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,41 Milliarden GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,99 Milliarden GBP umgesetzt.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,480 GBP gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 8,29 Milliarden GBP taxiert.

Redaktion finanzen.at