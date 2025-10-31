GSK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GSK hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,52 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,42 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 11,13 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at