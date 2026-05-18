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18.05.2026 09:00:00
GSK’s RSV vaccine, Arexvy, receives expanded approval in Japan for adults aged 18-59 at increased risk
First RSV vaccine approved for adults aged 18-59 years at increased risk and for all adults 60 years and older in JapanWeiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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