GSP Automotive Group Wenzhou A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GSP Automotive Group Wenzhou A hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 CNY, nach 0,440 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,29 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,14 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at