GSP Crop Science: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GSP Crop Science hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

GSP Crop Science hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 24,93 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 21,38 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 15,17 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte GSP Crop Science 12,83 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at