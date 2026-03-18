GSR II Meteora Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GSR II Meteora Acquisition A präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GSR II Meteora Acquisition A -2,240 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GSR II Meteora Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 116,0 Millionen USD im Vergleich zu 136,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

GSR II Meteora Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -4,220 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 614,85 Millionen USD gegenüber 573,70 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at