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18.11.2026 06:31:28
GSR III Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GSR III Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte GSR III Acquisition A -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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