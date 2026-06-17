GSR III Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GSR III Acquisition A hat am 15.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GSR III Acquisition A 0,040 USD je Aktie verdient.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,74 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at