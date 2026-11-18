GSR IV Acquisition A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at