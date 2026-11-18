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18.11.2026 06:31:28
GSR IV Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
GSR IV Acquisition A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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