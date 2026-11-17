GSS Infotech hat am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,90 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 183,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 191,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at