GSS Infotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GSS Infotech hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

GSS Infotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 18,79 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,260 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 281,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 408,1 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -19,270 INR. Im Vorjahr waren -0,520 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 881,27 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at