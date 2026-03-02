02.03.2026 06:31:29

Gstarsoft A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gstarsoft A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,770 CNY. Im Vorjahr waren 0,960 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Gstarsoft A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 331,35 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 286,64 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

