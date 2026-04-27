Gstarsoft A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gstarsoft A lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,81 Prozent auf 74,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at