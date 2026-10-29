Gstarsoft A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gstarsoft A hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gstarsoft A 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,40 Prozent auf 92,3 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at